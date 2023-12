Tötungsdelikt an Heiligabend? Angehörige finden Mann (†56) tot in der Innenstadt

Cuxhaven - Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Cuxhaven ( Niedersachsen ) an Heiligabend steht die Polizei weiter vor einem Rätsel.

Auch am Montag gingen die Beamten weiter von einem Tötungsdelikt aus. Zeugen hätten außerdem ausgesagt, dass das spätere Opfer kurz vor der mutmaßlichen Tat in Begleitung von zwei männlichen Personen beobachten worden war.

Am Sonntagmorgen hatten Angehörige einen 56-Jährigen leblos im Bereich der Straße Hörn gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auch Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen in den umliegenden Straßen (Straßen Hörn, Kleine Hardewiek, Große Hardewiek, Hadeler Platz) gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 04721/5730 mit der Polizei Cuxhaven in Verbindung setzen.