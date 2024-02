Tote Frau (†37) in Schramberg: Lebensgefährte (38) unter Verdacht!

Schramberg - Eine 37-Jährige konnte am Dienstagabend nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. Nun steht der Lebensgefährte (38) der Toten unter Tatverdacht.

Aufgrund des Verdachts einer Gewalttat rief der Rettungsdienst am Dienstagnachmittag die Polizei hinzu. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll es in der Nacht auf Dienstag wohl zum Streit zwischen dem Paar gekommen sein. Nach einer Aufforderung des 38-Jährigen habe eine Nachbarin am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr den Notruf verständigt.

Laut aktuellem Stand sei die 37-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr ansprechbar gewesen.



Ihr Lebensgefährte führte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Über Mitarbeiter der Rettungsleitstelle wurde er zudem zur Reanimation angeleitet. Leider verliefen die Rettungsversuche ohne Erfolg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Kriminalpolizei nahm noch am Nachmittag die Ermittlungen auf, da eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden konnte.

Der stark alkoholisierte 38-Jährige wurde festgenommen, mittlerweile jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Verbrechen wird nach wie vor nicht ausgeschlossen.