Tote Frau nach brutaler Messerattacke: Polizei rätselt weiter

Bad Hönningen - Nach der tödlichen Messerattacke in einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz am gestrigen Samstag haben Polizei und Staatsanwaltschaft und Polizei erste Erkenntnisse präsentiert. Zwar räumten diese erste Fragen aus, dennoch rätseln die Behörden noch auf Hochtouren weiter.

Für die 55-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Herrlicher Sonnenschein und sommerliche Temperaturen ließen die Einwohner von Bad Hönningen im Landkreis Neuwied an nichts Böses denken. Doch gegen 16.30 Uhr änderte sich das laut einer Mitteilung des Koblenzer Polizeipräsidiums schlagartig.

Demnach soll ein 38 Jahre alter, deutscher Staatsangehöriger in der Waldbreitbacher Straße sowie in der Straße Am Mönchshof gleich zweimal mit einem Messer gewaltsam auf Menschen losgegangen sein. Seine Opfer: Eine 55 Jahre alte Frau sowie ein Mann (30).

Ob und wie der mutmaßliche Täter und seine Opfer oder die Opfer untereinander in Verbindung standen, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Fest steht, dass die 55-Jährige durch die Messerattacke derart schwer verletzt wurde, dass sie ihren Blessuren erlag.

Das männliche Opfer kam hingegen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Den 38-jährigen Messerstecher konnte die Polizei noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes festnehmen, sodass keine weitere Gefahr für die Bevölkerung bestand. Auch am heutigen Sonntag sitzt der dringend tatverdächtige Mann in Haft.

Derweil konstatierten die Ermittler, dass es sich bei der Attacke keinesfalls um eine politisch motivierte Tat gehandelt habe.