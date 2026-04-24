Tote Rinder in Güllegrube entdeckt: Polizei ermittelt zu mysteriösem Fund

Berenbrock - Am Montag wurden auf einem stillgelegten Betriebsgelände in Berenbrock ( Landkreis Börde ) sechs tote Rinder entdeckt.

Wie die Rinder in die Güllegrube gelangen konnten, ist bisher noch unklar. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Die Kadaver hätten sich in einer dortigen Güllegrube befunden, teilte das Polizeirevier Börde auf Anfrage von TAG24 mit

Sofort sei das Veterinäramt informiert worden. Kurz darauf waren bereits erste Mitarbeiter vor Ort, die sich ein Bild vom Fundort machten

Wie Polizeisprecherin Claudia Seidemann berichtete, gebe es mehrere Anzeichen, dass es sich um nichtnatürliche Tode der Tiere handele. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Mögliche Tatverdächtige gebe es bisher noch nicht. Zudem könne man aktuell keine weiteren Informationen herausgeben. Die Ermittlungen laufen.

Auch das Veterinäramt des Landkreises Börde teilte gegenüber TAG24 mit, dass keine Risiken für Umwelt und Gesundheit bestehe.