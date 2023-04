Toter Mann (†38) auf Gehweg entdeckt: Killer gefasst, Haftbefehl erlassen!

Fulda - Am Mittwochmorgen sorgte ein tot aufgefundener Mann im osthessischen Fulda für Entsetzen. Nachdem zunächst unklar gewesen ist, wer den 38-Jährigen ermordet hat, herrscht nun Gewissheit. Der Täter wurde gefasst und bereits dem Haftrichter vorgeführt.

Nach dem grausamen Tötungsdelikt von Fulda, bei dem ein 38-jähriger Mann sein umgebracht wurde, konnte nun Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen werden. © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Fulda gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Osthessen am Freitagmorgen mitteilte, wurde gegen einen dringend tatverdächtigen 37 Jahre alten Mann am Donnerstagnachmittag Haftbefehl erlassen.



Zuvor wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der den 37-Jährigen wegen Totschlags vorerst einbuchten ließ. Im Anschluss wurde der Verdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt verbracht.

Dem mutmaßlichen Killer wird zur Last gelegt, dass er einen 38 Jahre alten Mann umgebracht hat, der am Mittwochmorgen gegen acht Uhr von einem Zeugen auf dem Gehweg in der Adenauerstraße im Fuldaer Stadtteil Aschenbach gefunden wurde.

Nach umfänglichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei später den mutmaßlichen Mörder mithilfe einer Spezialeinheit in der Fuldaer Innenstadt festnehmen.

Mit ihm wurden außerdem drei weitere Männer abgeführt, die als Zeugen vernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.