Toter Mann (†38) auf Gehweg gefunden: Polizei nimmt mehrere Personen fest!

Fulda - Schrecklicher Fund! Am Mittwochmorgen wurde im osthessischen Fulda die Leiche eines 38-jährigen Mannes entdeckt . Mittlerweile hat die Polizei gleich mehrere Personen, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten, festgenommen.

Den leblosen Körper des 38-jährigen Mannes entdeckte am Mittwochmorgen zunächst ein Passant. Anschließend stellte die Polizei dessen Tod fest. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Der tote 38 Jahre alte Mann wurde zunächst von einem Zeugen auf einem Gehweg liegend im Bereich der Adenauerstraße entdeckt.

Gegen 8 Uhr war dann auch die sofort alarmierte Polizei vor Ort und stellte den Tod des 38-Jährigen fest.

Staatsanwaltschaft Fulda und die Kriminalpolizei gehen aktuell davon aus, dass es sich bei dem grausamen Vorfall um eine Gewalttat handelt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag erklärte.

Um die genaue Todesursache zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft außerdem eine Obduktion an, die am Donnerstagmorgen in Gießen stattfinden soll.

Laut neuesten Polizei-Informationen erfolgten im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt bereits am Mittwochabend mehrere Festnahmen.

Weitere Angaben zu Alter, Geschlecht oder Anzahl der festgenommenen Personen, wollte eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründe nicht mitteilen.