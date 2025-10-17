Toter Wolf entdeckt: Verletzungen bringen Ermittlung ins Rollen

Pegnitz - In Oberfranken wurde ein toter junger Wolf entdeckt. Aufgrund seiner Verletzungen ermittelt nun die Polizei.

Der Wolf ist in Bayern streng geschützt und darf nicht einfach so erschossen werden. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, fand ein Zeuge den toten Jungwolf am Donnerstagnachmittag im Staatsforst "Kitschenrain" bei Troschenreuth und alarmierte die Polizei.

Was die Beamten hellhörig machte: Die Verletzungen des Tieres könnten von einem Schuss stammen.

Die Polizei stellte den Kadaver daher in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt sicher. Eine Untersuchung im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin soll weitere Informationen zur Todesursache liefern.

Derweil hat die Polizei Pegnitz ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet. Über das sogenannte Wolfsmanagement ist auch die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Oberfranken mit in den Fall eingebunden.