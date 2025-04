01.04.2025 15:06 6.095 Totes Baby in Wohnung gefunden! Polizei nimmt Mutter fest

In einer Wohnung in Achim wurde am Montag die Leiche eines Babys entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass es getötet wurde. Die Mutter wurde festgenommen.

Von Bastian Küsel

Achim - Grusel-Tat im Norden: In Achim (Niedersachsen) wurde am gestrigen Montag ein totes Baby in einer Wohnung gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es getötet wurde. In einer Wohnung in Achim wurde am Montag die Leiche eines Babys entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass es getötet wurde. © Christian Butt/dpa Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurden die Beamten am Nachmittag alarmiert, nachdem Angehörige der Familie den Leichnam in der Wohnung entdeckt hatten. Aufgrund der unklaren Todesumstände wurde die Obduktion des Leichnams angeordnet, die ergab, dass das Baby mutmaßlich getötet wurde. Die Inhaberin der Wohnung und mutmaßliche Mutter des Säuglings wurde daraufhin festgenommen und soll noch am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Aufgrund der laufenden Ermittlungsarbeit machten die Behörden keine weiteren Angaben zu den genauen Hintergründen der Tat.

