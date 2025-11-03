Tragischer Unfall im Landkreis Zwickau: Radfahrer stirbt nach schwerem Sturz

St. Egidien - Tragischer Unfall in St. Egidien (Landkreis Zwickau ): Ein Radfahrer (81) stürzte so unglücklich, dass er wenige Tage nach dem Unglück im Krankenhaus verstarb.

Auch die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen: Ein Radfahrer (81) zog sich bei einem Sturz tödliche Verletzungen zu. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Der Rentner war laut Polizei am 29. Oktober gegen 10.30 Uhr auf der Platanenstraße (S255) unterwegs, als er an einer Baustellenampel stürzte und sich zunächst schwere Verletzungen zuzog. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei nun mitteilt, konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun: Der 81-Jährige verstarb in der Klinik.