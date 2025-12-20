Verfahren eingeleitet: Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

Arnstadt (Ilm-Kreis) - In der Nacht zu Samstag hat ein 18-jähriger Deutscher in Arnstadt den Polizeinotruf gewählt und eine angebliche Körperverletzung gemeldet.

Mehrere Streifenwagen rückten in der Nacht zum Samstag nach einem gemeldeten Vorfall in Arnstadt aus. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Der junge Mann gab an, dass es im Bereich des Arnstädter Rieds zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei.

Daraufhin rückten laut Polizei mehrere Streifenwagen zum genannten Ort aus.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch nichts feststellen, das auf den geschilderten Vorfall hindeutete.