Verfahren eingeleitet: Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus
Arnstadt (Ilm-Kreis) - In der Nacht zu Samstag hat ein 18-jähriger Deutscher in Arnstadt den Polizeinotruf gewählt und eine angebliche Körperverletzung gemeldet.
Der junge Mann gab an, dass es im Bereich des Arnstädter Rieds zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei.
Daraufhin rückten laut Polizei mehrere Streifenwagen zum genannten Ort aus.
Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch nichts feststellen, das auf den geschilderten Vorfall hindeutete.
Im weiteren Verlauf wurde der Anrufer persönlich befragt. Dabei räumte er ein, dass es sich bei dem Notruf um einen Scherz gehandelt habe. Gegen den 18-Jährigen wurde anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauchs eingeleitet.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa