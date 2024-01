Tragischer Unfall: Seniorin (84) will aussteigen, dann wird sie von Auto überrollt!

Hoyerswerda - Dramatisches Ende einer Autofahrt in Hoyerswerda ( Landkreis Bautzen )!

Beim Verlassen eines Opels hat sich eine Seniorin (84) in Hoyerswerda schwer verletzt. Sie musste vom Notarzt in eine Klinik gefahren werden. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Am gestrigen Freitag wurde eine Seniorin (84) schwer verletzt, teilte die Polizeidirektion Görlitz nun mit.

Die 84-Jährige war mit einem Fahrer (46) und zwei weiteren Personen in einem Opel unterwegs gewesen. Am Waldfriedhof hielt der 46-Jährige gegen 12.10 Uhr an, um das Aussteigen zu ermöglichen.

"Es handelte sich hierbei nicht um eine Taxi-, sondern um eine private Fahrt", sagte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Nachdem bereits zwei der Insassen das Auto verlassen hatten, wollte auch die Rentnerin aussteigen.

Jedoch fuhr der Mann am Steuer plötzlich los, weshalb die alte Dame stürzte und vom Wagen überrollt wurde. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.