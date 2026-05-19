Tragischer Vorfall auf der Arbeit: Lkw-Fahrer erfasst eigenen Kollegen tödlich

Rottenburg - Schrecklicher Arbeitsunfall in Rottenburg: Ein 57-jähriger Mann wurde auf einem Betriebsgelände vom Lastwagen eines Kollegen erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann (†57) tun. Er verstarb am Unfallort. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Der folgenschwere Unfall passierte am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 67 Jahre alter Fahrer mit seinem Lkw zunächst rückwärts auf das Firmengelände in der Siebenlindenstraße gefahren. Er stoppte das Fahrzeug kurz ab, um anschließend vorwärts weiterzufahren.

Der 67-Jährige übersah dabei offenbar seinen 57-jährigen Kollegen, der in diesem Augenblick zu Fuß vor dem Laster vorbeilief. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.