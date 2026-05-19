Einbruch in Tankstelle: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Halberstadt - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde in eine Tankstelle in Halberstadt ( Landkreis Harz ) eingebrochen.

Bei dem Einbruch wurde die Eingangstür stark beschädigt. © Polizeirevier Harz

Der bislang unbekannte Täter soll sich im Zeitraum zwischen dem 17. Mai um 13.15 Uhr und dem 18. Mai um 3.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Tankstelle in der Magdeburger Chaussee verschafft haben.

Um in den Verkaufsraum zu gelangen, beschädigte der Einbrecher nach Angaben des Polizeireviers Harz die Glastür im Eingangsbereich.

Anschließend klaute er eine Geldkassette mit etwa 250 Euro Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Aktion entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Vor Ort sicherten die eingesetzten Polizeibeamten Spuren. Es wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.