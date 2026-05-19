Nach Schlägerei in Disco: Zwei Personen landen im Knast

Lichtenfels - In der oberfränkischen Kreisstadt Lichtenfels hat eine Schlägerei in einer Discothek zu zwei Festnahmen geführt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts .

Zwei der drei Tatverdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Ein 33-Jähriger liegt stationär in einer Klinik. © 123rf/rattanakun

Laut offiziellen Angaben ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag in einem Club in der Robert-Koch-Straße.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen sich drei Syrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren am Sonntag gegen 4.45 Uhr gegenüber einer Frau vor einer Diskothek aufdringlich verhalten haben", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg.

"Ein 33-jähriger Mann griff daraufhin ein und stellte sich vor die Frau. In der Folge sollen die drei jungen Männer gemeinschaftlich auf den Mann eingeschlagen und eingetreten zu haben."

Er musste stationär in eine Klinik aufgenommen werden und wird wegen einer nicht näher definierten Verletzung am Knie dort medizinisch versorgt.

Zwei der Angreifer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ließ beide in Untersuchungshaft bringen. Der dritte, 24 Jahre alte Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.