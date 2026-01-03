Tragisches Ende einer Suchaktion: Lebloser Mann im Schnee gefunden

Burkhardtsdorf - In der Nacht zum Samstag meldete eine Frau im Erzgebirge ihren Mann als vermisst. Am Vormittag gab es die traurige Gewissheit.

Ein Anwohner fand den leblosen Mann beim Schneeschippen. © Haertelpress

Zwischen 20 und 21 Uhr war der 86-Jährige laut seiner Frau noch zu Hause in Burkhardtsdorf-Eibenberg. Gegen 3 Uhr bemerkte sie sein Fehlen und meldete sich sofort bei der Polizei.

Wie diese gegenüber TAG24 mitteilte, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Vorerst ohne Erfolg.

Gegen 7 Uhr am Samstagmorgen fand ein Anwohner in der Einsiedler Straße, etwa ein bis anderthalb Kilometer vom Wohnhaus des Vermissten entfernt, beim Schneeschippen eine leblose Person.

Der hinzugerufene Notarzt stellte vor Ort den Tod des Mannes fest.

Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den vermissten 86-Jährigen handelte.