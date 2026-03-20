Tragisches Ende nach Frontalcrash: Zwei Verletzte, ein Hund stirbt

Berlin - Am Freitagmorgen stießen auf der L246 zwischen Mittenwalde und Telz ein BMW und ein Mercedes zusammen.

Beide Autos wurden abgeschleppt, der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. © 7aktuell/Theo Neubauer

Die 64-jährige Fahrerin des BMW X2 und der 28-jährige Fahrer der Mercedes A-Klasse wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.

Beide waren zum Teil in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, konnten aber von der Feuerwehr schnell befreit werden.

Für einen Hund, der sich in einem der Autos befand, kam leider jede Hilfe zu spät.