Tragisches Ende nach Frontalcrash: Zwei Verletzte, ein Hund stirbt
Berlin - Am Freitagmorgen stießen auf der L246 zwischen Mittenwalde und Telz ein BMW und ein Mercedes zusammen.
Die 64-jährige Fahrerin des BMW X2 und der 28-jährige Fahrer der Mercedes A-Klasse wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.
Beide waren zum Teil in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, konnten aber von der Feuerwehr schnell befreit werden.
Für einen Hund, der sich in einem der Autos befand, kam leider jede Hilfe zu spät.
Die L246 war bis kurz nach 12 Uhr gesperrt, während die Straßenmeisterei ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten beseitigte. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Polizei ermittelt.
Titelfoto: 7aktuell/Theo Neubauer