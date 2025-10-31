Tragödie auf dem Schulweg: Junge (7) läuft auf Straße und wird von Bus erfasst

Stolberg - Ein siebenjähriger Junge ist in Stolberg bei Aachen ( NRW ) auf der Sebastianusstraße von einem Schulbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Polizei war das Kind zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs und lief dann plötzlich aus ungeklärter Ursache auf die Straße.

Der Busfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen.



