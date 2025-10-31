Tragödie auf dem Schulweg: Junge (7) läuft auf Straße und wird von Bus erfasst

Ein siebenjähriger Junge ist in Stolberg bei Aachen (NRW) von einem Schulbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Von Petra Albers

Stolberg - Ein siebenjähriger Junge ist in Stolberg bei Aachen (NRW) auf der Sebastianusstraße von einem Schulbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolbild)
Die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Polizei war das Kind zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs und lief dann plötzlich aus ungeklärter Ursache auf die Straße.

Der Busfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen.


Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Der 44 Jahre alte Busfahrer erlitt laut Polizeiangaben einen Schock.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: