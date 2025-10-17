Traktor kracht in Auto: Fahrer hat Glück gehabt

Kalbe (Milde) - Am Donnerstag ist ein Traktor im Altmarkkreis Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) mit einem Auto zusammengestoßen.

Trotz der seitlichen Kollision blieb der Autofahrer unverletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Traktor fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Landstraße 12 bei Brunau, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Freitag mitteilte.

Der 42-jährige Fahrer war in Richtung Dolchau unterwegs, als er nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Allerdings wurde er gleichzeitig von einem Seat überholt.

Keines der beiden Fahrzeuge konnte rechtzeitig reagieren: Der Traktor krachte in das Auto.