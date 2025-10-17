Traktor kracht in Auto: Fahrer hat Glück gehabt

Ein Überholmanöver endete auf einer Landstraße im Altmarkkreis Salzwedel mit einem Crash.

Von Isabelle Wiermann

Kalbe (Milde) - Am Donnerstag ist ein Traktor im Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) mit einem Auto zusammengestoßen.

Trotz der seitlichen Kollision blieb der Autofahrer unverletzt.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Traktor fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Landstraße 12 bei Brunau, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Freitag mitteilte.

Der 42-jährige Fahrer war in Richtung Dolchau unterwegs, als er nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Allerdings wurde er gleichzeitig von einem Seat überholt.

Keines der beiden Fahrzeuge konnte rechtzeitig reagieren: Der Traktor krachte in das Auto.

Glücklicherweise wurden weder der 62-jährige Autofahrer noch der Traktorfahrer verletzt.

Der Sachschaden wird allerdings im vierstelligen Bereich geschätzt, so die Polizei.

