Treibt ein Pferde-Ripper bei Fulda sein Unwesen? Ein Tier tot, eines schwer verletzt

Demnach wurde schon am zurückliegenden Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Stall in der Straße "Europahof" eine brutal misshandelte Stute vorgefunden. Das Tier hatte "schwere Verletzungen im Genitalbereich" erlitten, wie ein Sprecher erklärte.

Der erste Angriff erfolgte in Hosenfeld-Schletzenhausen westlich von Fulda, wie das Polizeipräsidium Osthessen am heutigen Dienstag mitteilte.

Nach zwei brutalen Attacken gegen Pferde ermittelt das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda mit Hochdruck - Zeugen sollen sich bitte unbedingt bei den Beamten melden. (Symbolbild) © Montage//Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der zweite Angriff ereignete sich in der Gemeinde Grebenhain (Ortsteil Nösberts-Weidmoos) im Vogelsbergkreis, nur wenige Kilometer westlich von Schletzenhausen.

In einem Stall in der Straße "In der Vorderecke" wurde am Sonntagvormittag ein schwer verletztes Pferd aufgefunden. Das Tier war mit einem "noch unbekannten, spitzen Gegenstand" im Brustbereich verwundet worden.

In diesem Fall geht die Polizei davon aus, dass der Angriff gegen das Pferd in der Zeit zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Sonntagvormittag erfolgte.

Für das Tier in Nösberts-Weidmoos war die Attacke tödlich: Das Pferd musste von einem Tierarzt eingeschläfert werden, um "dem Vierbeiner weitere Qualen zu ersparen", wie der Polizeisprecher hinzufügte.