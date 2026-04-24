Tresor an Erfurter Feldweg gefunden: Inhalt noch unklar

Erfurt - Die Kriminalpolizei in Erfurt bittet um Mithilfe: Ende März entdeckten Spaziergänger einen offenbar ungeöffneten Tresor am Rand eines Feldwegs in Richtung Flughafen, etwa 150 Meter von der Marbacher Chaussee entfernt.

Dieser mehrere hundert Kilogramm schwere Tresor wurde bei Erfurt am Feldweg gefunden, die Polizei sucht nun den Besitzer. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Der laut Informationen der Polizei mehrere hundert Kilogramm schwere Panzerschrank des Herstellers "Melsmetall" ist weiß-gräulich und misst rund 86 Zentimeter in der Höhe, 52 Zentimeter in der Breite sowie 48 Zentimeter in der Tiefe.

Wie der Tresor dorthin gelangte, ist bislang unklar.

Die Polizei stellte das Objekt sicher und transportierte es mit Unterstützung der Technischen Einsatzeinheit zur Kriminalpolizeiinspektion Erfurt.