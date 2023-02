40-Personen-Mob geht auf Polizisten los: Beamte bangten um ihr Leben

Trier - In Trier in Rheinland-Pfalz ist am frühen Morgen des heutigen Freitags ein Mob aus etwa 40 Personen auf eine Gruppe von sieben Polizisten losgegangen.

Uwe Konz, der Sprecher der Polizei Trier, schilderte den Vorfall folgendermaßen: Demnach war es in einer Diskothek in Trier-West um kurz nach Mitternacht zu einer Schlägerei gekommen.

"Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt", sagt Polizeidirektor Christian Hamm in der Nacht.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (62, SPD) sprach von einem "unfassbaren Gewaltausbruch". © Boris Rössler/dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (62, SPD) hat den Angriff mittlerweile als "unfassbaren Gewaltausbruch" verurteilt, der für die Täterinnen und Täter schwere Folgen haben werde.

"Wer die Polizei angreift, greift jeden von uns an und er greift unseren Staat an", sagte sie. Die Landesregierung stehe an der Seite der "Polizeifamilie" und werde nicht ruhen, bis die Tat aufgeklärt sei, sagte Dreyer, die selbst in Trier lebt.

Innenminister Michael Ebling (56, SPD) teilte mit, dass die Polizei in Trier für die weitere Aufklärung des Angriffs eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet habe und mit starken Kräften ermittle. "Die Täter sollen die ganze Härte des Gesetzes spüren", sagte er.

Außerdem haben die drei Ampelfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag wegen der Attacke eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt.

Ursprungsmeldung: 17. Februar, 7.14 Uhr; Update: 17. Februar, 14.35 Uhr.