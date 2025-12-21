Trio bricht Autos auf und verletzt Polizisten

Nürnberg – Drei Männer haben in Nürnberg ein Auto aufgebrochen und bei ihrer Festnahme drei Polizisten verletzt.

Drei Polizisten wurde bei einer Festnahme in Nürnberg verletzt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das Trio soll zuvor in der Nacht auf Sonntag die Scheibe eines Autos eingeschlagen und das Auto durchwühlt haben, wie die Polizei mitteilte.



Als sie festgenommen wurden, wehrten sich die drei Männer und verletzten zwei Beamte nach Polizeiangaben leicht. Ein weiterer Polizist wurde mit einer Schulterverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 20-jährigen Algerier sowie einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Marokkaner.

Bei den Männern fand die Polizei Diebesgut aus einem anderen aufgebrochenen Auto. Die Polizei prüft nun, ob die Männer auch für weitere aufgebrochene Autos verantwortlich sind.