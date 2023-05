Trio sprengt Geldautomat: Zeuge stellt sich Tätern in den Weg und wird mit Pistole bedroht

Haan - In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Haan (Kreis Mettmann) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter hinterließen ein Trümmerfeld.

Die Panzerknacker hinterließen ein Trümmerfeld in der Bankfiliale in Haan. © Polizei Mettmann

Laut Mitteilung der Polizei hatten Passanten in der vergangenen Nacht gegen 2.05 Uhr Explosionsgeräusche an einer Bank in der Kaiserstraße gehört und umgehend die Beamten alarmiert.

Im weiteren Verlauf beobachteten sie drei maskierte Personen, die die stark verwüstete Bankfiliale betraten und sich anschließend an dem zuvor mutmaßlich aufgesprengten Geldautomaten zu schaffen machten.

"Ein Zeuge, der sich mit seinem Fahrzeug den Tätern in den Weg stellen wollte, wurde hierbei mit einer Pistole bedroht und zum Wegfahren genötigt", schilderte ein Polizeisprecher. Anschließend sei das Trio in einem schwarzen BMW in Richtung A46 geflüchtet. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, blieb zunächst unklar.

Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr war die Statik des Gebäudes nicht betroffen.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers - konnten die Panzerknacker bislang nicht gefasst werden.