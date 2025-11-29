Trio sprengt Kippenautomat in die Luft

Mühlhausen - Ein Knall riss Anwohner in der Nacht zu Samstag in der Rodemannstraße aus dem Schlaf. Mit Pyrotechnik wurde ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt.

Am Automaten entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Mehrere Funkstreifenwagen rückten aus und stellten im Zuge einer intensiven Fahndung drei Männer im Alter von 20, 22 und 32 Jahren fest.

Das Trio wurde vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen hatten eine Menge Tabakwaren und Bargeld bei sich.

Ein Staatsanwalt ordnete Blutentnahmen bei den Männern an.

Der Wert der entwendeten Kippen wird laut Polizei auf rund 640 Euro geschätzt, während am Automaten ein Sachschaden von circa 4000 Euro entstand.