Trotz Lenkradschloss: Porsche-Oldtimer von Parkplatz gestohlen - Polizei fahndet international

Velbert - In Velbert im Kreis Mettmann ist ein auffälliger Porsche-Oldtimer gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Wagens.

Der Porsche 550 Spyder war von einem Parkplatz in Velbert entwendet worden. © Polizei Mettmann

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstagmorgen erklärte, hatte der Besitzer des hochwertigen Oldtimers den Wagen am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf dem Hinterhof eines Getränkemarktes an der Friedrichstraße abgestellt.

Das etwa 50.000 Euro wertvolle Cabrio war zwar mit einer Lenkradkralle gesichert worden, doch als der Velberter rund zwei Stunden später wieder zu seinem Sportwagen zurückkehren wollte, war dieser verschwunden!

Vor Ort habe der Mann nur noch das aufgeflexte Lenkradschloss vorgefunden und alarmierte daraufhin die Polizei, die den Wagen allerdings nicht mehr auffinden konnte.

Der Oldtimer sei nun zur internationalen Fahndung ausgeschrieben, wie der Sprecher weiter berichtete.