Trunkenbold wird Weiterfahrt untersagt, wenig später erwischt ihn die Polizei erneut

Neuhaus am Rennweg - Ein betrunkener Autofahrer (53) hat am Montag in Südthüringen auf sich aufmerksam gemacht.

Nach der ersten Trunkenheitsfahrt wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Bei der zweiten Trunkenheitsfahrt war er also auch noch ohne Führerschein unterwegs. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 53-Jährige am Montagnachmittag in Neuhaus am Rennweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Angaben nach ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als 1,4 Promille.

In der Folge wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Obendrein wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Doch nur wenige Minuten später wurde der 53-Jährige erneut "fahrenderweise" bemerkt und angehalten, teilten die Beamten mit.