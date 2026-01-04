Tür aus Verankerung gerissen: Betrunkener randaliert am Bahnhof

Weimar - Am Freitagabend sorgte ein stark alkoholisierter Mann in der Schopenhauerstraße und am Hauptbahnhof in Weimar für Sachschäden und einen Polizeieinsatz .

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Freitag geparkte Fahrzeuge beschädigt und eine Geschäftstür aus der Verankerung gerissen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem ein aggressiver Mann auf mehrere geparkte Autos eingeschlagen hatte.

Dabei wurden an einem Fahrzeug der Außenspiegel sowie eine Tür beschädigt, der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Nach dem Vorfall verließ der Mann den Bereich und begab sich in die Halle des Hauptbahnhofs. Dort setzte er sein Verhalten fort und riss durch heftiges Ziehen die Eingangstür eines Geschäfts aus der Verankerung.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.