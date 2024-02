Tuner-Treffen gerät außer Kontrolle: Polizei von hunderten Aggro-Teilnehmern bedrängt

Essen - Ein Treffen unter Anhängern der Tuner- und Poserszene ist am Samstagabend in Essen völlig außer Kontrolle geraten: Hunderte aggressive Teilnehmer bedrängten Einsatzkräfte der Polizei , die mit einem Großaufgebot ausrückte. Es wird gegen zahlreiche Unruhestifter ermittelt.

Die Teilnehmer zündeten Feuerwerkskörper und bedrängten die Einsatzkräfte der Polizei. © 7aktuell.de/Marc Gruber

Diesen Teilnehmern waren die Abgase ihrer getunten Autos wohl zu Kopf gestiegen!

Wie ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag berichtete, waren die Einsatzkräfte am späten Samstagabend gegen 21.20 Uhr von zahlreichen Zeugen zu einem Parkplatz am Berthold-Beitz-Boulevard alarmiert worden, weil dort ein groß angelegtes Treffen der Tuner-Szene lief.

Die Teilnehmer hatten demnach im Essener Nordviertel für Verkehrsbehinderungen gesorgt und sich zu Hunderten auf dem Parkplatz getroffen.

Sofort rückten die Ordnungshüter daraufhin zum Ort des Geschehens aus und trafen wenig später auf eine große Fahrzeugkolonne, die sich gerade über den Berthold-Beitz-Boulevard auf den Parkplatz des Kaufparks bewegte.

"Nach kurzer Zeit hatten sich mehrere hundert Fahrzeuge und knapp 1000 Personen auf dem Parkplatz versammelt", schilderte der Sprecher, während sich die Teilnehmer des Treffens offenkundig Verkehrsverstöße leisteten und obendrein auch noch Feuerwerkskörper zündeten.

Dann kippte die Stimmung!