Neuer Besucherrekord bei MotoGP 2026: Auch die Polizei zieht positives Fazit

Hohenstein-Ernstthal - Der viertägige Liqui Moly Motorrad Grand Prix 2026 liegt bereits wieder in der Vergangenheit. Die Polizei zog am Sonntagabend ein positives Fazit - nicht nur aufgrund des neuen Besucherrekords.

Über 260.000 Menschen besuchten die diesjährige MotoGP. © Robert Michael/dpa

Es ist der fünfte Rekord in Folge: Die Veranstalter zählten insgesamt 261.813 Besucher am Sachsenring. Im vergangenen Jahr waren es mit 256.441 Gästen über 5000 weniger.

Die Straftaten hingegen gingen zurück. Nachdem im vergangenen 60 Straftaten verzeichnet wurden, waren es am zurückliegenden Wochenende insgesamt 47.

"Ein Schwerpunkt war dabei in den Abend- und Nachtstunden zu verzeichnen", teilte die Polizei mit.

Zwei Anzeigen wurden nach der Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen gefertigt. Des Weiteren wurden 21 Körperverletzungsdelikte und fünf Diebstahlshandlungen festgestellt.

In insgesamt 15 Fällen musste uneinsichtigen Personen ein Platzverweis ausgesprochen werden. Eine Person verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.

Auch mehrere Drohnen sorgten für Einsätze auf dem Veranstaltungsgelände. Immer wieder starteten Piloten ihre Flugobjekte ohne Genehmigung. "Das Führen von unbemannten Flugobjekten unterliegt, besonders in der Nähe von Großveranstaltungen, strengen Regularien", erklärte die Polizei. Von solchen Flugobjekte könnte in der Nähe von Menschenansammlungen einige Gefahren ausgehen.

So mussten im Laufe des Wochenendes diverse Flüge unterbunden und in einigen Fällen Anzeigen gefertigt werden.