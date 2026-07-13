Fledermaus verirrt sich in Schlafzimmer: Mutter "verzweifelt", Polizei muss anrücken

Prien - Eine Fledermaus hat sich in Oberbayern in ein Schlafzimmer verirrt - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Eine Fledermaus auf Abwegen löste in Prien einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Gegen Mittag habe sich "eine verzweifelte Mutter" aus Prien bei der Integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr (ILS) gemeldet und berichtet, dass ihre Kinder Angst vor dem Tier hätten, so die Polizei.

Sie selbst traue sich aber nicht, die Fledermaus aus der Wohnung zu entfernen.

Daher bat die Frau um Hilfe. Eine Streifenbesatzung fuhr dann zu der Familie und kümmerte sich.

Dann ging alles schnell: "Die kleine Fledermaus ließ sich problemlos und sanft von den Beamten einfangen." Dann wurde sie nach draußen in die Freiheit gebracht.