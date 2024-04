Tuning-Fans posieren mit ihren heißen Schlitten und ärgern die Polizei

Haßloch - Kaum lässt sich die Sonne über Deutschland wieder blicken, wird es Zeit zu zeigen, was man hat. Das gilt nicht nur für trainierte Körper, neue Outfits oder frisch angeschaffte Grills, sondern auch für Tuning-Freunde.

Neben dem Fahrer dieses roten BMW trafen sich am Samstagnachmittag noch rund 200 weitere Besitzer von mitunter stark modifizierten Fahrzeugen. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Rund 200 von ihnen trafen sich am gestrigen Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein im rheinland-pfälzischen Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim). Dabei war von vergoldeten Felgen bis hin zu an den Rand des möglichen tiefergelegten Fahrzeugen praktisch alles geboten.

Ob all die hübsch anzusehenden Modifizierungen aber auch tatsächlich legal durchgeführt wurden, kontrollierte ein Großaufgebot der Polizei, welches sich ebenfalls am Tummelplatz der Tuner einfand. Wie ein Sprecher am heutigen Sonntag mitteilte, kam der erste Ärger bereits auf, bevor überhaupt ein Auge auf die Wagen geworfen wurde.

So sorgten die Auto-Bastler, die sich im Gewerbegebiet auf mehreren Parkplätzen eingefunden hatten dafür, dass es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kam. Darüber hinaus ärgerten sich auch einige Anwohner über das massive Fahrzeug- und Personenaufkommen.

Und auch die zur Schau gestellten Autos waren den Beamten nicht allesamt koscher. Insgesamt stellten die Ordnungshüter 24 Fahrzeuge fest, die gar keine Betriebserlaubnis mehr hatten. Für zwei der Autos ging es sogar direkt in die Sicherstellung, zu groß waren die festgestellten Mängel.