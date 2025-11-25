Über 165.000 Euro Beute: Einbrecher machen sich mit teuren Agrar-Maschinen vom Acker

Traktor und Teleskoplader geklaut: Einbrecher haben vom Gelände einer Agrar-Firma teure Nutzfahrzeuge entwendet.

Von Chris Pechmann

Radibor-Schwarzadler - Einbrecher sind am Wochenende in die Halle einer Agrarfirma im Landkreis Bautzen eingedrungen und haben von dort zwei teure Nutzfahrzeuge geklaut!

Auf und davon: Diebe klauten von einem Firmengelände zwei teure Nutzfahrzeuge, darunter einen Fendt-Traktor. (Archivfoto)
Auf und davon: Diebe klauten von einem Firmengelände zwei teure Nutzfahrzeuge, darunter einen Fendt-Traktor. (Archivfoto)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gab gegenüber TAG24 bekannt, dass am Montag ein Einbruch auf einem Firmengelände in Radibor-Schwarzadler gemeldet wurde.

Irgendwann zwischen Freitagabend und Montagmorgen knackten Täter wohl nach ersten Angaben gewaltsam eine Fahrzeughalle auf, öffneten ihr Tor und fuhren mit einem Teleskoplader sowie einem Traktor der Marke Fendt davon.

Während sich der angerichtete Sachschaden auf lediglich knapp 400 Euro beläuft, beträgt der Wert der beiden gestohlenen Agrar-Maschinen rund 167.000 Euro!

Die Polizei ermittelt in Sachen Einbruch und Diebstahl und fahndet nach den beiden entwendeten Fahrzeugen. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt in Sachen Einbruch und Diebstahl und fahndet nach den beiden entwendeten Fahrzeugen. (Symbolfoto)  © Daniel Vogl/dpa

Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren des "Feldzugs". Nach beiden Fahrzeugen wird nun gefahndet, erklärte der Polizeisprecher.

Titelfoto: Fotomontage: Daniel Vogl/dpa//Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

