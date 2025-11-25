Aus Auto gelockt und bestohlen: Polizei warnt vor fiesen Betrügern

Magdeburg - In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen Autofahrer an der A2 ausgetrickst und beklaut.

Die Diebe klopften nachts an der Autoscheibe des Mannes, um ihn herauszulocken. (Symbolfoto) © Erik Mclean/Pexels

Der Mann hatte seinen VW-Transporter auf dem Parkplatz Krähenberge in Richtung Berlin, nahe Magdeburg, abgestellt.

Gegen 0.43 Uhr klopfte jemand an der Fensterscheibe des 28-Jährigen, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Der Unbekannte gestikulierte, dass ein Schaden an dem VW sei, und lockte den Mann so aus seinem Wagen.

Ein zweiter Täter nutzte die Ablenkung, um die Beifahrertür zu öffnen - und steckte sich die Brieftasche des Fahrers ein.

Darin waren seine persönlichen Dokumente und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Erst im Anschluss merkte der 28-Jährige, dass er bestohlen wurde. Nun bittet die Autobahnpolizei um Hilfe: Wer kann Hinweise zur Tat geben? Meldungen werden unter 03920472291 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.