28-Jähriger läuft zu Fuß über Autobahn, dann reißt Polizei der Geduldsfaden

Düsseldorf - Auf der A3 bei Oberhausen hat die Polizei zum Wochenstart einen 28-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte sich zuvor ein kurioses Katz-und-Maus-Spiel mit den Beamten geliefert.

Die Polizei konnte den 28-Jährigen schließlich festnehmen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Losgegangen sei es den Angaben der Beamten zufolge zunächst auf dem Seitenstreifen der A3, als eine Polizeistreife den 28-Jährigen in seinem Mercedes kontrollieren wollte.

Als der wiederum die Polizei sah, trat der 28-Jährige aufs Gas und fuhr über die A516 davon.

Allzu weit kam der Flüchtige aber nicht. Denn schon nach kurzer Zeit hatte ihn die Polizei wieder eingeholt und ihm eindeutige Anhaltesignale gegeben.

Kurz darauf stellte der 28-Jährige seinen Mercedes tatsächlich rechts ab, stieg aus und überquerte zu Fuß die beiden Fahrbahnen. Wie die Polizei mitteilt, hätten sämtliche Fahrzeuge dem Mann ausweichen und abbremsen müssen, um eine heftige Kollision zu verhindern.