Über 20 Identitäten: Super-Recognizer stoppt international gesuchten Seriendieb

Frankfurt am Main - Super-Recognizer schlägt zu! Beamte der Bundespolizei haben einen international gesuchten Seriendieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen.

Am Frankfurter Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei am Mittwoch einen europaweit gesuchten Seriendieb (39) schnappen. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Einer entsprechenden Polizeimeldung zufolge soll der 39-Jährige über Jahre hinweg europaweit als professioneller Taschen- und Gepäckdieb agiert und dabei über 20 Aliasidentitäten genutzt haben. Gegen ihn lag ein Haftbefehl aus Österreich vor.

Am Mittwochabend bemerkte ein zertifizierter Super-Recognizer (Person, die sich überdurchschnittlich gut Gesichter einprägen kann und diese auch nach langer Zeit wiedererkennt) den Mann auf dem Bahnsteig 8/9.

Der Beamte identifizierte ihn als Tatverdächtigen zweier Diebstähle vom 17. und 18. September 2025 in Hanau und Frankfurt, bei denen hochwertige Markenartikel im Wert von rund 130.000 Euro gestohlen worden sein sollen.

Der zivil eingesetzte Polizist alarmierte daraufhin seine uniformierten Kollegen, die den Zug erreichten, in dem sich der Mann aufhielt.

Eine Reisende berichtete den Beamten zudem, dass ein Fahrgast sich im Zug auffällig nervös verhalten und am Telefon mehrfach das Wort "Polizei" erwähnt habe.