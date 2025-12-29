Fuchs beißt Mädchen (5) in Bein und wird getötet

Am Sonntag wurde ein Kind von einem Fuchs gebissen und verletzt. Wenig später muss das Tier sterben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Northeim - Im niedersächsischen Northeim wurde ein Mädchen am Sonntag von einem Fuchs ins Bein gebissen. Das Tier wurde wenig später getötet.

Das Tier zeigte sich ungewöhnlich zutraulich. (Symbolbild)
Laut der Polizeiinspektion Northeim hatten mehrere Menschen das wenig scheue Tier am Sonntagvormittag in der Innenstadt beobachtet und bei der Polizei gemeldet.

Die Beamten konnten den Fuchs jedoch zunächst nicht auffinden. Gegen 11.35 Uhr dann die böse Überraschung:

Über den Notruf wurde bekannt, dass ein fünfjähriges Mädchen von dem Fuchs ins Bein gebissen worden war. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer erneuten intensiven Suche konnte das Tier durch eine Streife im Bereich der Göttinger Straße entdeckt und von der Feuerwehr gefangen werden.

"Nach Rücksprache mit einer Tierklinik und dem Veterinäramt Northeim kam aufgrund des Verhaltens des Tieres nur eine fachgerechte Tötung in Betracht, welche durch einen Jäger in einem Waldstück durchgeführt wurde", erklärte ein Sprecher der Polizei.

