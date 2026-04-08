Über 3,3 Promille: Betrunkene Frau fährt Fußgänger über den Haufen
Wurzbach - Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss am Dienstagnachmittag in Wurzbach im Saale-Orla-Kreis.
Eine 42-Jährige war im Ortsteil Heinersdorf in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und auf den Gehweg gefahren, teilte die Polizei mit.
Dort erfasste die Volkswagen-Fahrerin einen Fußgänger. Der 70-Jährige verletzte sich schwer und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die VW-Golf-Fahrerin war während der Fahrt stark alkoholisiert gewesen. Den Angaben nach hatte sie über 3,3 Promille intus. Dies ergab ein durchgeführter Alkoholtest. Bei der Dame wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Überdies wurde ihr Führerschein sichergestellt.
Die Bundesstraße 90 war im Unglücksbereich zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Ein Gutachter war neben den Rettungskräften ebenfalls vor Ort gewesen.
Titelfoto: 123rf/meinzahn