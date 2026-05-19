Über 50 Menschen streiten sich in Innenstadt: Polizei mit Großaufgebot und Heli vor Ort
Von Leonie Asendorpf
Euskirchen - In der Euskirchener Innenstadt ist es am Montagabend zu Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Menschengruppen gekommen.
Der Konflikt habe sich vor und in einer Shishabar entwickelt, sagte ein Polizeisprecher. Ausgangspunkt seien gegenseitige Provokationen im Verkehrsbereich gewesen. Die Hintergründe würden noch untersucht.
Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen, weil jemand einen Metallpfosten in eine Gruppe geworfen hatte, der ihn am Kopf traf.
Der 51 Jahre alte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, ebenso ein 33-Jähriger aus der Städteregion Aachen, der versucht haben soll, mit einem Metallpfosten auf Menschen einzuschlagen.
Durch hohe Polizeipräsenz sei die Lage zügig stabilisiert worden.
64 Personalien wurden festgestellt und mehrere Platzverweise ausgesprochen. Zur Unterstützung sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.
Erstmeldung vom 19. Mai um 6.22 Uhr; Update um 12.23 Uhr.
Titelfoto: -/Nord-West-Media TV /dpa