Über 50 Menschen streiten sich in Innenstadt: Polizei mit Großaufgebot und Heli vor Ort

Euskirchen - In der Euskirchener Innenstadt ist es am Montagabend zu Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Menschengruppen gekommen.

In der Euskirchener Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Personen gekommen. © -/Nord-West-Media TV /dpa

Der Konflikt habe sich vor und in einer Shishabar entwickelt, sagte ein Polizeisprecher. Ausgangspunkt seien gegenseitige Provokationen im Verkehrsbereich gewesen. Die Hintergründe würden noch untersucht.

Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen, weil jemand einen Metallpfosten in eine Gruppe geworfen hatte, der ihn am Kopf traf.

Der 51 Jahre alte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, ebenso ein 33-Jähriger aus der Städteregion Aachen, der versucht haben soll, mit einem Metallpfosten auf Menschen einzuschlagen.

Durch hohe Polizeipräsenz sei die Lage zügig stabilisiert worden.