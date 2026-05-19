Plötzlich klicken die Handschellen: Polizei schnappt europaweit gesuchten Mord-Verdächtigen

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In Duisburg ermitteln die Behörden im Fall eines versuchten Mordes. Wenige Monate später wird ein Verdächtiger festgenommen. Seine Reise endet in Düsseldorf

Von Volker Danisch

Düsseldorf/Duisburg - Bei der Einreisekontrolle am Flughafen Düsseldorf ist der Polizei ein europaweit wegen versuchten Mordes gesuchter Tatverdächtiger ins Netz gegangen.

Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf einen 31-Jährigen festgenommen, der versucht haben soll, einen Mann zu töten. (Symbolbild)
Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf einen 31-Jährigen festgenommen, der versucht haben soll, einen Mann zu töten. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Der 31-Jährige soll in Duisburg Anfang Januar versucht haben, einen Mann mit einer Schusswaffe zu töten, teilte die Bundespolizei mit.

Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der beschuldigte Deutsche reiste am Montag mit einem Flug aus der Türkei ein.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

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