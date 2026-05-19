19.05.2026 13:03 Plötzlich klicken die Handschellen: Polizei schnappt europaweit gesuchten Mord-Verdächtigen

In Duisburg ermitteln die Behörden im Fall eines versuchten Mordes. Wenige Monate später wird ein Verdächtiger festgenommen. Seine Reise endet in Düsseldorf

Von Volker Danisch Düsseldorf/Duisburg - Bei der Einreisekontrolle am Flughafen Düsseldorf ist der Polizei ein europaweit wegen versuchten Mordes gesuchter Tatverdächtiger ins Netz gegangen.

Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf einen 31-Jährigen festgenommen, der versucht haben soll, einen Mann zu töten. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Der 31-Jährige soll in Duisburg Anfang Januar versucht haben, einen Mann mit einer Schusswaffe zu töten, teilte die Bundespolizei mit.