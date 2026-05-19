Plötzlich klicken die Handschellen: Polizei schnappt europaweit gesuchten Mord-Verdächtigen
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Von Volker Danisch
Düsseldorf/Duisburg - Bei der Einreisekontrolle am Flughafen Düsseldorf ist der Polizei ein europaweit wegen versuchten Mordes gesuchter Tatverdächtiger ins Netz gegangen.
Der 31-Jährige soll in Duisburg Anfang Januar versucht haben, einen Mann mit einer Schusswaffe zu töten, teilte die Bundespolizei mit.
Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der beschuldigte Deutsche reiste am Montag mit einem Flug aus der Türkei ein.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa