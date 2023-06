Überfall auf Magdeburger Tankstelle: Polizei sucht Täter

Magdeburg - Am heutigen Donnerstagmorgen wurde eine Tankstelle in Magdeburg überfallen. Der oder die Täter sind noch auf der Flucht.

Einzelheiten zum Tathergang sind noch nicht bekannt. (Symbolbild) © 123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler

Am Morgen des 8. Juni soll es in einer Tankstelle in Magdeburg zu einem Überfall bekommen sein. Dies bestätigte die Polizei der "Magdeburger Volksstimme".

Gegenüber TAG24 sagte ein Polizeisprecher, dass man aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Einzelheiten zum Tathergang nennen kann.

Bei dem Vorfall sei jedoch niemand verletzt worden. Zudem soll es nach ersten Erkenntnissen lediglich beim Versuch eines Überfalls geblieben sein.

Derzeit sei die Polizei noch auf der Suche nach einem oder mehreren Tätern.