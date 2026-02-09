Überfall auf Tankstelle: Mann bedroht junge Mitarbeiterin mit Schusswaffe
Lorsch - Aufregung am Sonntagabend in Südhessen: Ein Mann hat in Lorsch eine Tankstelle überfallen.
Angaben der Polizei zufolge hatte der Täter gegen 19.30 Uhr die Tankstelle in der Nibelungenstraße betreten, mit einer Pistole die Kassiererin bedroht.
Die 18-Jährige folgte den Anweisungen des Mannes und händigte diesem Bargeld aus. Danach trat der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung die Flucht an.
Bezüglich der Höhe der Beute liegen derzeit keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Beamten dauern an, der Unbekannte befindet sich weiterhin auf der Flucht. Nach ihm wird gefahndet.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa