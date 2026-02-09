Überfall auf Tankstelle: Mann bedroht junge Mitarbeiterin mit Schusswaffe

Lorsch - Aufregung am Sonntagabend in Südhessen : Ein Mann hat in Lorsch eine Tankstelle überfallen.

Die Polizei ermittelt zum Tankstellenüberfall. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Angaben der Polizei zufolge hatte der Täter gegen 19.30 Uhr die Tankstelle in der Nibelungenstraße betreten, mit einer Pistole die Kassiererin bedroht.

Die 18-Jährige folgte den Anweisungen des Mannes und händigte diesem Bargeld aus. Danach trat der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung die Flucht an.