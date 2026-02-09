Statt Einreise geht's in den Knast: Mann bei Grenzkontrolle aufgeflogen
Marienberg - Das hatte sich ein 51 Jahre alter Deutscher sicher anders vorgestellt: Statt am Grenzübergang Reitzenhain (Erzgebirgskreis) einzureisen, ging es für ihn in den Knast.
Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Sonntagabend aus Tschechien nach Deutschland einreisen. Dabei wurde er an der Grenze kontrolliert.
Die Beamten stellten fest, dass gegen den 51-Jährigen eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorlag.
"Er war vom Amtsgericht Bad Sorbenheim wegen Vorenthalten/Veruntreuen von Arbeitsentgelt zu einer Geldstrafe in Höhe von 1284,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tage verurteilt worden", so ein Polizeisprecher.
Da der Deutsche das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Nicht viel besser erging es einer Bulgarin (53), die am frühen Montagmorgen gegen 1.40 Uhr mit ihrem Mercedes Sprinter den Grenzübergang in Richtung Deutschland passieren wollte.
Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2032 festgestellt
Als die Polizisten die Frau kontrollierten, stellten sie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2032 durch die Ausländerbehörde Gelsenkirchen fest.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erstattung einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz musste sie nach Tschechien zurückkehren.
Auch ein Nordmazedonier (49), der am Sonntagmittag in Reitzenhain kontrolliert wurde, durfte nicht nach Deutschland einreisen.
"Er hatte nach Stempellage seinen visumfreien Aufenthalt von 90 Tagen bereits überschritten und konnte keinen Aufenthaltstitel vorweisen. Aufgrund der fehlenden Einreisevoraussetzungen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert", teilte die Bundespolizei mit.
Der 49-Jährige muss sich nun wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise verantworten.
Titelfoto: Felix Kästle/dpa