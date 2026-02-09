Statt Einreise geht's in den Knast: Mann bei Grenzkontrolle aufgeflogen

Marienberg - Das hatte sich ein 51 Jahre alter Deutscher sicher anders vorgestellt: Statt am Grenzübergang Reitzenhain ( Erzgebirgskreis ) einzureisen, ging es für ihn in den Knast.

Die Bundespolizei kontrollierte in Reitzenhain einen 51 Jahre alten Deutschen, der noch eine Geldstrafe offen hatte. Da er nicht zahlen konnte, ging es für ihn in den Knast. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Sonntagabend aus Tschechien nach Deutschland einreisen. Dabei wurde er an der Grenze kontrolliert.

Die Beamten stellten fest, dass gegen den 51-Jährigen eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorlag.

"Er war vom Amtsgericht Bad Sorbenheim wegen Vorenthalten/Veruntreuen von Arbeitsentgelt zu einer Geldstrafe in Höhe von 1284,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tage verurteilt worden", so ein Polizeisprecher.

Da der Deutsche das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nicht viel besser erging es einer Bulgarin (53), die am frühen Montagmorgen gegen 1.40 Uhr mit ihrem Mercedes Sprinter den Grenzübergang in Richtung Deutschland passieren wollte.