Domplatz-Brand in Erfurt: Schwelbrand wohl Auslöser der Silvester-Katastrophe

Erfurt - Nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht am Erfurter Domplatz, bei dem drei historische Fachwerkhäuser schwer beschädigt wurden, liegen nun erste Ergebnisse der Brandursachenermittlung vor.

Drei historische Fachwerkhäuser am Erfurter Domplatz wurden in der Silvesternacht schwer beschädigt – ein Schwelbrand gilt als wahrscheinliche Ursache. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Mehr als 20 Bewohner verloren ihr Zuhause, der entstandene Schaden dürfte nach ersten Einschätzungen im Millionenbereich liegen.



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist von einem bereits zuvor bestehenden Schwelbrand in einer Zwischenwand der zunächst betroffenen Gebäude auszugehen. Ein Sachverständigengutachten stehe aber noch aus.

Dieser Schwelbrand könnte laut Polizei über Tage oder sogar Wochen unbemerkt geblieben sein.

Aufgrund der massiven Zerstörungen durch das Feuer und die umfangreichen Löscharbeiten lässt sich die genaue Ursache des Schwelbrandes nicht mehr zweifelsfrei feststellen.