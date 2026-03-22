Überfall im Dunkeln: Mann in Kranichfeld ausgeraubt und verprügelt

Kranichfeld (Weimarer Land) - In der Nacht auf Samstag ist ein 56-jähriger Mann in Kranichfeld Opfer eines Raubüberfalls geworden.

In der Ilmenauer Straße in Kranichfeld wurde ein 56-jähriger Mann in der Nacht Opfer eines Raubüberfalls und dabei schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/mrkornflakes

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich der Mann zwischen 3 und 4 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Ilmenauer Straße, als er von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen wurde.

Während des Angriffs entwendeten die Täter den Geldbeutel sowie die Schlüssel des Mannes. Der 56-Jährige erlitt bei der Tat erhebliche Verletzungen, darunter eine Fraktur sowie Prellungen im Gesichtsbereich.

Er musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise.