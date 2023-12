06.12.2023 12:03 2.319 Überfall in Glashütte: Täter stehlen Uhren im Wert von 100.000 Euro und flüchten!

Großfahndung in Glashütte! Nach TAG24-Informationen sind drei Täter in das NOMOS Kaufhaus an der Hauptstraße eingedrungen.

Von Maximilian Schiffhorst

Glashütte - Großfahndung nach Überfall in Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)! Am Dienstag haben drei Männer wohl das NOMOS Kaufhaus (links) überfallen. (Archivbild) © René Gaens/PR Laut Polizeidirektion Dresden fuhren drei Männer (40, 41, 47) am gestrigen Dienstag gegen 15.10 Uhr mit einem Renault Arkana zu einem Geschäft im Stadtkern. Nach TAG24-Informationen handelt es sich dabei um das NOMOS Kaufhaus an der Hauptstraße. Während einer der Männer an der Tür Schmiere stand, betraten die anderen beiden Personen maskiert den Laden, zerschlugen mit einem Kuhfuß mehrere Vitrinen und entwendeten etwa 30 hochwertige Uhren. "Die 51-jährige Verkäuferin hat sich während des Diebstahls zurückgehalten und damit absolut richtig gehandelt. Als die Männer flüchteten, alarmierte sie sofort die Polizei", erklärt Polizeisprecher Marko Laske (49) gegenüber TAG24. NOMOS Glashütte ist eine bekannte Uhren-Manufaktur der Region. © Sebastian Kahnert/dpa Umgehend seien umfangreiche Fahndungsmaßnahmen gestartet worden. Dabei hätten sowohl Beamte von Bundespolizei als auch Landespolizei nach den Uhrendieben gesucht. "Rund 20 Minuten später konnte das Fluchtfahrzeug in Liebenau gestoppt werden", so Laske weiter. Im Renault befand sich das Diebesgut im Wert von rund 100.000 Euro sowie auch das Tatwerkzeug. Die drei polnischen Fahrzeuginsassen wurden festgenommen. Sie müssen sich wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Nach Polizei-Angaben blieb die Verkäuferin körperlich unverletzt.

