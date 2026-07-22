Übergriff in sächsischem Zug: Suff-Mann begrapscht Frauen

Chemnitz - Was für ein Schock für die Betroffenen! Ein völlig betrunkener Mann (51) begrapschte zwei Frauen in einem Zug in Sachsen .

Das Ganze spielte sich am Dienstag gegen 19.50 Uhr im Regionalexpress von Hof nach Dresden ab. Wie die Chemnitzer Bundespolizei mitteilte, belästigte der Suff-Mann mehrere Reisende. "Dabei sind auch zwei unbekannte Frauen (vermutlich asiatische Staatsangehörigkeit) angefasst worden", teilen die Beamten mit. Eine Zeugin alarmierte den Lokführer, der wiederum die Bundespolizei verständigte. Der betrunkene Mann konnte anschließend am Chemnitzer Hauptbahnhof geschnappt werden. Die beiden asiatischen Frauen waren allerdings nicht mehr aufzufinden, sie stiegen vorher aus.

Nun sucht die Bundespolizei Zeugen: Wer hat den Vorfall am Dienstagabend beobachtet? Vor allem suchen die Beamten die beiden Frauen, die von dem Suff-Mann begrapscht wurden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei in Chemnitz unter der Nummer 0371/46150 entgegen.