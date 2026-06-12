Zeugen melden Schüsse vor Haus bei Riesa: Polizei findet toten Mann

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Im Landkreis Meißen kam es am Donnerstag zu einem großen Polizeieinsatz nach einem Tötungsdelikt.

Von Isabel Klemt

Strehla/Riesa - Schüsse im beschaulichen Strehla! Im Landkreis Meißen kam es am Donnerstag zu einem großen Polizeieinsatz nach einem Tötungsdelikt.

Die Einsatzkräfte fanden einen 42-Jährigen mit tödlichen Verletzungen in Strehla.
Die Einsatzkräfte fanden einen 42-Jährigen mit tödlichen Verletzungen in Strehla.  © xcitepress/Finn Becker

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Beamten kurz nach 21 Uhr zur Riesaer Straße in Strehla gerufen, nachdem Zeugen Schüsse vor einem Wohnhaus gemeldet hatten.

Vor Ort fanden Rettungskräfte und Polizisten einen 42-jährigen Mann mit schweren Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er war tödlich verletzt worden.

Nachdem Zeugen Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen gegeben hatten, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

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Wenig später wurden auf der Uthmannstraße in Riesa zwei deutsche Männer im Alter von 37 und 41 Jahren festgenommen.

Der Tatort wurde abgesperrt, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen.
Der Tatort wurde abgesperrt, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen.  © Roland Halkasch

Schüsse in Strehla bei Riesa! Gefahr für die Bevölkerung hat nicht bestanden

Die Polizei nahm zwei deutsche Männer fest.
Die Polizei nahm zwei deutsche Männer fest.  © xcitepress/Finn Becker

Ob die beiden Festgenommenen tatsächlich an dem Tötungsdelikt beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und vernahm erste Zeugen.

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Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden bislang keine Angaben zum Tathergang oder einem möglichen Motiv gemacht.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Finn Becker

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