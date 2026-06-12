Zeugen melden Schüsse vor Haus bei Riesa: Polizei findet toten Mann

Strehla/Riesa - Schüsse im beschaulichen Strehla! Im Landkreis Meißen kam es am Donnerstag zu einem großen Polizeieinsatz nach einem Tötungsdelikt.

Die Einsatzkräfte fanden einen 42-Jährigen mit tödlichen Verletzungen in Strehla. © xcitepress/Finn Becker

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Beamten kurz nach 21 Uhr zur Riesaer Straße in Strehla gerufen, nachdem Zeugen Schüsse vor einem Wohnhaus gemeldet hatten.

Vor Ort fanden Rettungskräfte und Polizisten einen 42-jährigen Mann mit schweren Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er war tödlich verletzt worden.

Nachdem Zeugen Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen gegeben hatten, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Wenig später wurden auf der Uthmannstraße in Riesa zwei deutsche Männer im Alter von 37 und 41 Jahren festgenommen.