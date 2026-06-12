Zeugen melden Schüsse vor Haus bei Riesa: Polizei findet toten Mann
Strehla/Riesa - Schüsse im beschaulichen Strehla! Im Landkreis Meißen kam es am Donnerstag zu einem großen Polizeieinsatz nach einem Tötungsdelikt.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Beamten kurz nach 21 Uhr zur Riesaer Straße in Strehla gerufen, nachdem Zeugen Schüsse vor einem Wohnhaus gemeldet hatten.
Vor Ort fanden Rettungskräfte und Polizisten einen 42-jährigen Mann mit schweren Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er war tödlich verletzt worden.
Nachdem Zeugen Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen gegeben hatten, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.
Wenig später wurden auf der Uthmannstraße in Riesa zwei deutsche Männer im Alter von 37 und 41 Jahren festgenommen.
Schüsse in Strehla bei Riesa! Gefahr für die Bevölkerung hat nicht bestanden
Ob die beiden Festgenommenen tatsächlich an dem Tötungsdelikt beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.
Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und vernahm erste Zeugen.
Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden bislang keine Angaben zum Tathergang oder einem möglichen Motiv gemacht.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Finn Becker