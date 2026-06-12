Erst 13-Jährige missbraucht, dann 57-Jährige auf Feldweg angegriffen

Nürtingen - In Nürtingen geht mutmaßlich ein Sexualstraftäter um. Er suchte sich am Mittwoch und Donnerstag seine Opfer wohl auf einem Feldweg.

Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach dem Täter. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Am Mittwochnachmittag war ein 13-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs, teilt die Polizei mit.

Ein unbekannter Mann soll das Mädchen angegriffen und sexuell missbraucht haben.

Nach der Tat flüchtete der Mann. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt und konnte aus eigener Kraft nach Hause gehen. Die Eltern riefen die Polizei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, auch mit einem Polizeihubschrauber, konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Zu einer weiteren Tat des möglicherweise selben Täters, kam es am Donnerstagmittag, als eine 57-Jährige auf dem selben Feldweg angegriffen wurde.

Der Täter habe sie vom Fahrrad gezogen und in sexuell motivierter Absicht angegangen. Der Täter ergriff die Flucht, als sich eine weitere Frau näherte.