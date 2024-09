12.09.2024 15:33 Übernachtungsgast geht mit Messer auf 20-Jährigen los: Zwei Verletzte in Klinik, Polizei schnappt Täter

Ein Streit in einer Wohnung in Nürnberg eskaliert und verlagert sich bis auf die Straße. Dort wird ein couragierter Passant in den Vorfall mit hineingezogen.

Von Marco Schimpfhauser

Nürnberg - Bei einem Messerangriff sind am Mittwochnachmittag ein 20-Jähriger und ein 29 Jahre alter couragierter Passant durch einen 30-Jährigen verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Mann wurde als mutmaßlicher Täter von der Polizei festgenommen, nachdem er mit einem Streichmesser zwei Personen verletzt haben soll. © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei bekannt gab, soll der Tatverdächtige von Dienstag auf Mittwoch bei dem 20-Jährigen übernachtet haben. Unklar ist noch, in welcher Beziehung die beiden konkret zueinander stehen. Am Mittwoch seien die beiden gegen 15.45 Uhr in der Wohnung im Stadtteil Sündersbühl anfangs nur verbal in einen Streit geraten. Polizeimeldungen Männer gehen in Dresden auf Frau los und attackieren sie mit Pfefferspray Worum es in der Auseinandersetzung ging, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Im Verlauf soll dann der Übernachtungsgast zu einem handelsüblichen, an der Spitze abgerundeten Besteckmesser gegriffen haben. Damit habe er den 20-Jährigen angegriffen. "Die Auseinandersetzung verlagerte sich in den Hausflur und anschließend auf die Straße vor dem Mehrfamilienhaus", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Verdächtiger lässt sich ohne Gegenwehr von Polizei festnehmen "Dort soll der 30-Jährige einen 29-jährigen Mann attackiert haben, der dem 20-Jährigen zu Hilfe kommen wollte." Der mutmaßliche Angreifer ließ sich von den alarmierten Beamten widerstandslos festnehmen. Die beiden angegriffenen Männer seien mit "diversen Stich- und Schnittverletzungen" ins Krankenhaus gekommen. Beide konnten die Kliniken bereits wieder verlassen. Die Kripo ermittelt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

