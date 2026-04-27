Unbefriedigend: Gleitgel-Eklat im Supermarkt

Bad Liebenwerda - Dieser Einkauf ging gründlich daneben! In einem Supermarkt im Süden Brandenburgs kam es am Samstagmittag zu einem kuriosen Polizeieinsatz.

Die Polizei Brandenburg rückte an, weil ein Kunde wegen einer Gleitgel-Rückgabe ausrastete. (Symbolfoto) © Andreas Gora/dpa, Daniel Karmann/dpa (Bildmontage)

Wie die Polizei Brandenburg in einer Mitteilung erklärte, sei gegen 13.45 Uhr ein Kunde wutentbrannt in dem Laden in der Heinrich-Heine-Straße aufgetaucht und wollte eine Tube Gleitgel zurückgeben. Doch der Mitarbeiter an der Kasse verweigerte die Rücknahme – offenbar zu viel für den Mann.

Plötzlich eskalierte die Situation komplett: Der Kunde drückte das Gleitgel auf den Boden, verteilte die glitschige Masse im Laden und verlor dabei völlig die Kontrolle.

Anschließend schleuderte er die Tube durch den Supermarkt. Sein eigentliches Ziel, der Mitarbeiter, wurde zwar verfehlt – dafür traf das Geschoss einen unbeteiligten Kunden. Zum Glück blieb dieser unverletzt, kam aber mit einem gehörigen Schrecken davon.